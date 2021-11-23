Начинал с футбола, получил пулю и нокаутировал фаворита. Что за "Сумасшедший" будет драться с Елеусиновым за чемпионский титул

Cтал известен соперник казахстанского боксера Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) по титульному поединку в Нур-Султане. Главная интрига предстоящего вечера бокса наконец-таки пропала. В противоположном углу ринга появится очень серьезный оппонент, прозванный "Сумасшедшим". Подробнее о нем - в материале Vesti.kz.

Испортить титульные планы казахстанскому боксеру попробует Данте Хардон (41-7, 25 КО) из Мексики. Он является настоящим специалистом поединков с подобным статусом. И нередко огорчал явных фаворитов. Причем делал это достаточно уверенно и жестко.

В большой игре Данте уже на протяжении 15 лет. И заработал себе славу бескомпромиссного, дикого боксера, способного в любой момент удивить. Он обладает прекрасной ударной мощью, которой нередко пользуется в ринге.

И примечательно, что изначально мексиканец был очень и очень далек от бокса. Он являлся членом футбольного клуба Club Universidad Nacional ("УНАМ Пумас"), в котором свою карьеру начинал победитель юношеского чемпионата мира в составе Мексики Эктор Морено.

Затем он кардинально сменил направление, перебравшись с футбольного поля на ринг. Данте нашел себя, нашел применение своим уникальным навыкам. И в свои 33 года пока даже не задумывается, чтобы остановиться, перевести дыхание или вовсе повесить перчатки на гвоздь.

Наоборот, он по-прежнему очень активен, опасен и силен. Никакой медлительности, никакой пустоты в кулаках. Это на себе отчетливо ощутил британец Энтони Томлинсон. Он был нокаутирован Хорданом на его же территории.

В том поединке Энтони был явным фаворитом - превосходил оппонента по всем параметрам. Но "Сумасшедший" просто уничтожил его. Все решил правый хук в девятом раунде. Томлинсон лег, а Данте отправился домой вместе с титулом Интерконтинентального чемпиона по версии IBO в полусреднем весе.

В 2010 году он смог выбраться живым после нападения на него. Однако его сильно ранили выстрелом в левую руку. Данте решил долго не отлеживаться и уже через четыре месяца провел победный бой против Хосе Пальмы.

Данте - яркий контрпанчер. Мексиканец обладает силой. И нередко эксперты называют его "мастером нокаутов". Он отлично чувствует дистанцию, понимает действия соперника в ринге, пытаясь найти в итоге для себя оптимальную тактику.

В его арсенале прекрасное самообладание. Хардон сохраняет трезвость и ясность мыслей. Это, а также большой опыт, нередко помогает ему справиться с соперниками, превосходящими его. Так что у Данияра могут случиться проблемы в ринге.

Если Данте переживет стартовый натиск, подстроится, то ставки на него резко возрастут. Свои шансы он практически не упускает. Так что надо переигрывать его, не давая тем самым обрести комфорт и свободу действий.

Добавим, что бой Елеусинов - Хардон пройдет в рамках вечера бокса в Нур-Султане 18 декабря. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе.