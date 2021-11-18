Никого не обделили. Сколько получили от федерации казахстанские боксеры и тренеры за медали ЧМ-2021

Сегодня, 18 ноября, в Алматы казахстанская федерация бокса наградила сборную страны после триумфального выступления на чемпионате мира-2021 в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наши боксеры на ЧМ-2021 были представлены во всех 13 весовых категориях и завоевали пять медалей - две золотые, две серебряные и одну бронзовую. По итогам турнира Казахстан стал первым в рейтинге AIBA, а в общекомандном зачете оказался вторым, уступив только Кубе (три золота и две бронзы).

"У нас всегда была преемственность поколений. Обновленный состав успешно себя проявил. Я считаю, что мы выполнили поставленную задачу и оправдали ожидания казахстанских болельщиков. Я поздравляю наших боксеров с успешным выступлением на чемпионате мира", - сказал глава федерации Кенес Ракишев.

Боксеры были поощрены от федерации денежными премиями. По 70 000 долларов получили чемпионы Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов. Серебряные призеры Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов заработали по 50 000, а обладателю бронзы Абылайхану Жусупову досталось 30 000 долларов. В свою очередь Саматали и Санатали Тольтаевы, Асланбек Шымбергенов, Нурканат Раиыс, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай, Бек Нурмаганбет, Ерлан Сапарбай - были отмечены наградами в 800 000 тенге.

Главный тренер сборной Кайрат Сатжанов заработал 10 000 долларов, а по 5 000 получили и личные наставники боксеров, выигравших медали. Остальные специалисты были премированы суммами в размере 400 000 тенге.

Не остались обделенными и другие представители национальной команды - главный врач, массажист и руководитель научного отдела сотрудники, которые также были поощрены денежными призами.

"Уважаемые присутствующие и тренеры. Я хочу поблагодарить за поддержку федерацию бокса и Международный олимпийский комитет. Мы рады за то, что у нас есть возможность представлять нашу страну на высоком уровне. Все ребята бились изо всех сил. Они старались победить, чтобы заработать золотые медали. Мы приехали с честью в свою страну. Благодаря такой поддержке мы будем лучше выступать на будущих турнирах. Хочу всех поздравить с наступающим Днем Независимости", - подытожил мероприятие капитан команды Абылайхан Жусупов.

Сколько заработали казахстанские боксеры за медали чемпионата мира