"Обреченный на успех". В США оценили перспективы казахстанца в профи после бронзы Олимпиады-2020

Сайт Boxingscene.com отметил выступление казахстанского боксера Камшыбека Кункабаева на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ресурс отмечает, что теперь казахстанец обречен на огромный успех на профессиональном уровне и, оглянувшись назад, должен гордиться тем, что выиграл медаль для своей страны.

"Когда я 15 лет назад начал заниматься боксом, моей мечтой было поехать на Олимпиаду и прославить страну, за это время было много тяжелой работы, крови и пота, побед и поражений.

Я приехал на Олимпийские игры в Токио и выиграл бронзовую медаль. Хочу поблагодарить всех, кто способствовал моему успеху. Надеюсь порадовать казахстанский народ еще многими победами. Спасибо за поддержку!" - приводит его слова Boxingscene.com.

Напомним, что Кункабаев стал обладателем бронзы в весовой категории свыше 91 килограмма. После олимпийского турнира спортсмен заявил, что планирует выиграть чемпионский титул в профи.

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