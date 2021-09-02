Призер Олимпиады-2020 из Казахстана показал, как его с размахом встретили на родине

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев поблагодарил за поддержку болельщиков из Казахстана и родной Республики Тыва.

На своей странице в Isntagram Нурислам, ранее носивший имя Артас Санаа, опубликовал видео со своего визита на родину и показал, как земляки чествовали его.

"У каждого человека есть родная земля, место, где он родился, вырос, провел свое детство. Место, где живут его родители, кровные родственники, близкие, друзья и просто знакомые.

Я безмерно благодарен всем своим землякам, независимо от места моего проживания и гражданства, за постоянную поддержку, внимание и понимание. Я всегда осознавал большую ответственность, возложенную на меня. Никогда не забывал, что я представляю честь не только Казахстана, но и своей малой родины. Казахский и тувинский народы для меня одинаково родные. Я одинаково чту эти самобытные народы!

Огромная благодарность и низкий поклон всем вам за то, что всегда встречаете меня с любовью как героя и сына своего народа. Меня переполняют эмоции и гордость за вас всех. Спасибо вам за все!" - написал Санаев.

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