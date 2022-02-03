Первые хоккейные матчи Олимпиады-2022 закончились поражением хозяев и разгромом в 11 шайб

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине состоялись первые матчи в женском хоккейном турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, женская сборная Чехии по хоккею в стартовом матче группового турнира Олимпиады победила команду Китая со счетом 3:1. В составе хозяек турнира Лэ Ми реализовала большинство и стала автором первой шайбы на Играх в истории страны. Отметим, что она натурализованная спортсменка. Ее настоящее имя Ханна Миллер.

Чехия пока вышла на первое место в группе B. Китай - на последнем пятом месте. В плей-офф выйдут первые три команды.

В другом матче женская сборная Канады разгромила команду Швейцарии со счетом 12:1.

В следующем матче канадки встретятся с Финляндией (5 февраля), швейцарки сыграют с Россией (4 февраля).

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 стартует 9 февраля. Игры в Пекине продлятся до 20 февраля.