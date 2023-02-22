Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2020
Комментарии

Куат Хамитов отреагировал на новый допинговый скандал призера Олимпиады из Казахстана

Куат Хамитов отреагировал на новый допинговый скандал призера Олимпиады из Казахстана
©instagram.com/kuat__khamitov

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов прокомментировал дисквалификацию тяжелоатлета Игоря Сона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сон - бронзовый призер Олимпиады 2020 года. Он сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован на восемь лет.

"Любой нормальный человек знает, что никто не сможет поднимать такие веса без ничего", - написал Хамитов в Instagram.

Напомним, что Сон ранее уже попадал в допинговый скандал - в 2015 году он также был дисквалифицирован после юношеского чемпионата мира, но смог доказать, что допинг-препараты попали в его организм через биодобавку.

Согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмен, который был дисквалифицирован за допинговое нарушение после завоевания медали, лишается ее.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Хамитов Куат MMA Казахстан Тяжелая атлетика Олимпиада-2020 Япония Допинг

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:41
Олимпиада-2020
Куат Хамитов отреагировал на новый допинговый скандал призера Олимпиады из Казахстана Куат Хамитов отреагировал на новый допинговый скандал призера Олимпиады из Казахстана
17 августа 2022, 17:21
Олимпиада-2020
Задержан глава оргкомитета Олимпиады-2020. Подробности Задержан глава оргкомитета Олимпиады-2020. Подробности
22 июня 2022, 00:11
Олимпиада-2020
Стали известны затраты на организацию Олимпиады-2020 Стали известны затраты на организацию Олимпиады-2020
1 мая 2022, 07:25
Олимпиада-2020
Обидчик Бибосынова по Олимпиаде-2020 выиграл досрочно второй бой в профи Обидчик Бибосынова по Олимпиаде-2020 выиграл досрочно второй бой в профи
18 марта 2022, 23:53
Олимпиада-2020
Олимпийский чемпион из Узбекистана нокаутом выиграл десятый бой в профи Олимпийский чемпион из Узбекистана нокаутом выиграл десятый бой в профи
28 февраля 2022, 08:03
Олимпиада-2020
Олимпийский чемпион завоевал пояс нокаутом в дебютном бою в профи Олимпийский чемпион завоевал пояс нокаутом в дебютном бою в профи
19 февраля 2022, 23:53
Олимпиада-2020
Работавший с Казахстаном тренер принес медаль Украине на Олимпиаде-2022 Работавший с Казахстаном тренер принес медаль Украине на Олимпиаде-2022
18 февраля 2022, 23:52
Олимпиада-2020
Великобритания лишилась медали на Олимпийских играх Великобритания лишилась медали на Олимпийских играх
18 февраля 2022, 12:21
Олимпиада-2020
Определился первый претендент на золото Олимпиады-2022 в хоккее Определился первый претендент на золото Олимпиады-2022 в хоккее
7 февраля 2022, 15:10
Олимпиада-2020
"Лучше б в Казахстане". Появились подробности скандального матча на Олимпиаде-2022 "Лучше б в Казахстане". Появились подробности скандального матча на Олимпиаде-2022
3 февраля 2022, 12:52
Олимпиада-2020
Первые хоккейные матчи Олимпиады-2022 закончились поражением хозяев и разгромом в 11 шайб Первые хоккейные матчи Олимпиады-2022 закончились поражением хозяев и разгромом в 11 шайб
24 ноября 2021, 22:11
Олимпиада-2020
"Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана "Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана
21 октября 2021, 08:49
Олимпиада-2020
Серик Сапиев назвал причины провала казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020 в Токио Серик Сапиев назвал причины провала казахстанских боксеров на Олимпиаде-2020 в Токио
12 октября 2021, 16:42
Олимпиада-2020
В Казахстане после провала на Олимпиаде-2020 проведут аудит выделенных из бюджета средств В Казахстане после провала на Олимпиаде-2020 проведут аудит выделенных из бюджета средств
29 сентября 2021, 17:00
Олимпиада-2020
"На них уходит львиная доля". Как малоизвестные легионеры в Казахстане "мешают" олимпийскому спорту "На них уходит львиная доля". Как малоизвестные легионеры в Казахстане "мешают" олимпийскому спорту
29 сентября 2021, 16:10
Олимпиада-2020
Бахтияр Артаев извинился за боксеров на Олимпиаде-2020. Какие оценки получили спортсмены из Казахстана Бахтияр Артаев извинился за боксеров на Олимпиаде-2020. Какие оценки получили спортсмены из Казахстана
24 сентября 2021, 21:00
Олимпиада-2020
"Мне было стыдно". Боксерша Сатыбалдинова высказалась о чистке в казахстанском спорте и вспомнила Олимпиаду-2020 "Мне было стыдно". Боксерша Сатыбалдинова высказалась о чистке в казахстанском спорте и вспомнила Олимпиаду-2020
16 сентября 2021, 22:13
Олимпиада-2020
Призер Олимпиады-2020 из Казахстана разбил подаренную Toyota Camry Призер Олимпиады-2020 из Казахстана разбил подаренную Toyota Camry
14 сентября 2021, 20:53
Олимпиада-2020
Узбекский нокаутер Жалолов высказался о несостоявшемся бое с Кункабаевым в финале Олимпиады-2020 в Токио Узбекский нокаутер Жалолов высказался о несостоявшемся бое с Кункабаевым в финале Олимпиады-2020 в Токио
6 сентября 2021, 14:08
Олимпиада-2020
Сборная Казахстана по боксу выбрала нового главного тренера Сборная Казахстана по боксу выбрала нового главного тренера
6 сентября 2021, 11:44
Олимпиада-2020
Главный тренер сборной Казахстана по боксу сделал заявление по своему уходу Главный тренер сборной Казахстана по боксу сделал заявление по своему уходу
2 сентября 2021, 10:30
Олимпиада-2020
Призер Олимпиады-2020 из Казахстана показал, как его с размахом встретили на родине Призер Олимпиады-2020 из Казахстана показал, как его с размахом встретили на родине
31 августа 2021, 10:54
Олимпиада-2020
"Это моя ошибка". Санаев - о бронзе в Токио, инциденте с укусом соперника на Олимпиаде и переезде в Казахстан "Это моя ошибка". Санаев - о бронзе в Токио, инциденте с укусом соперника на Олимпиаде и переезде в Казахстан
25 августа 2021, 14:16
Олимпиада-2020
"Как GGG, прославить Казахстан во всем мире". Капитан сборной - о переходе в профи, провале боксеров на Олимпиаде-2020 и своей медали "Как GGG, прославить Казахстан во всем мире". Капитан сборной - о переходе в профи, провале боксеров на Олимпиаде-2020 и своей медали
25 августа 2021, 13:30
Олимпиада-2020
"Обреченный на успех". В США оценили перспективы казахстанца в профи после бронзы Олимпиады-2020 "Обреченный на успех". В США оценили перспективы казахстанца в профи после бронзы Олимпиады-2020
23 августа 2021, 21:29
Олимпиада-2020
Казахстанская синхронистка после Олимпиады-2020 вышла замуж Казахстанская синхронистка после Олимпиады-2020 вышла замуж
23 августа 2021, 21:06
Олимпиада-2020
Дзюдоисту Сметову за бронзу Олимпиады-2020 подарили квартиру в Актау и участок у моря Дзюдоисту Сметову за бронзу Олимпиады-2020 подарили квартиру в Актау и участок у моря
23 августа 2021, 12:49
Олимпиада-2020
"Такая ситуация впервые в истории". В сборной Казахстана по дзюдо нашли объяснение отсутствию золота на Олимпиаде-2020 "Такая ситуация впервые в истории". В сборной Казахстана по дзюдо нашли объяснение отсутствию золота на Олимпиаде-2020
20 августа 2021, 20:30
Олимпиада-2020
"Тренеры во мне сомневались". Бибосынов - о путевке на Олимпиаду, нокдауне в полуфинале и переживаниях матери "Тренеры во мне сомневались". Бибосынов - о путевке на Олимпиаду, нокдауне в полуфинале и переживаниях матери
20 августа 2021, 15:52
Олимпиада-2020
Призерам Олимпиады-2020 Чиншанло и Сону подарили по новой Toyota Camry Призерам Олимпиады-2020 Чиншанло и Сону подарили по новой Toyota Camry

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus