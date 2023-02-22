Куат Хамитов отреагировал на новый допинговый скандал призера Олимпиады из Казахстана

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов прокомментировал дисквалификацию тяжелоатлета Игоря Сона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сон - бронзовый призер Олимпиады 2020 года. Он сдал положительный допинг-тест и был дисквалифицирован на восемь лет.

"Любой нормальный человек знает, что никто не сможет поднимать такие веса без ничего", - написал Хамитов в Instagram.

Напомним, что Сон ранее уже попадал в допинговый скандал - в 2015 году он также был дисквалифицирован после юношеского чемпионата мира, но смог доказать, что допинг-препараты попали в его организм через биодобавку.

Согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмен, который был дисквалифицирован за допинговое нарушение после завоевания медали, лишается ее.

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