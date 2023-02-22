Допинговый скандал. Призер Олимпиады из Казахстана дисквалифицирован на 8 лет

Казахстанский тяжелоатлет, бронзовый призер Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) Игорь Сон дисквалифицирован на восемь лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

2 марта 2022 года проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период, дала положительный результат.

В его организме был обнаружен метастерон, который является одним из самых распространенных анаболических стероидов среди казахстанских спортсменов, которые были дисквалифицированы за допинговые нарушения.

Это уже не первый допинговый скандал в карьере тяжелоатлета. В 2015 году он также был дисквалифицирован после юношеского чемпионата мира, но смог доказать, что допинг-препараты попали в его организм через биодобавку.

Согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК), если спортсмен был дисквалифицирован за допинговое нарушение и после этого выиграл медаль на Олимпийских играх, то его медаль должна быть аннулирована.

В случае с Соном, который был дисквалифицирован до 2030 года, его медаль на Олимпийских играх-2020 должна быть аннулирована, если она еще не была аннулирована. Обычно МОК аннулирует медали после окончания всех апелляций и протоколов о допинг-контроле.

Кроме того, новое допинговое нарушение Игоря Сона может повлечь за собой еще более серьезные последствия, так как это второй допинговый скандал в его карьере. Возможно, он получит более длительную дисквалификацию и не сможет участвовать в соревнованиях много лет.

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