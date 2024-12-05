Плюс 5 медалей у Казахстана и минус у Узбекистана. Итоги шестого дня ЧА-2024 по боксу

Сегодня, 5 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае состоялся шестой соревновательный день. От Казахстана выступили шесть человек, они бились на стадии 1/4 финала. С результатами их выступлений знакомят Vesti.kz.

Мужская сетка

До 57 килограммов. Оразбек Асылкулов выиграл решением судей у хозяина ринга Панувата Чожан-Ата.

До 60 килограммов. Бейбарыс Жексен не смог пройти Акмаля Убайдова из Таджикистана. Стоит отметить, что Убайдов имеет опыт выступлений на профи-ринге, в его активе пять досрочных побед в пяти боях в профи.

До 80 килограммов. Ерасыл Жакпеков оказался сильнее кыргызстанца Сагына Сатыбалды уулу. Исход боя решили судейские записки.

Женская сетка

До 52 килограммов. Жазира Уракбаева быстро расправилась с Ю-Тинь Луо из Тайбэя. Дважды отправила ее в нокдаун в первом раунде и оформила технический нокаут. В полуфинале казахстанке будет противостоять Феруза Казакова из Узбекистана.

До 57 килограммов. Улжан Сарсенбек победила со счетом 5:0 Тран Нгуен. Во втором раунде вьетнамке отсчитали нокдаун.

До 60 килограммов. Виктория Графеева полностью перебоксировала Чен-Хуан Ен из Тайбэя. Соперницу хватило до второго раунда, когда ей дважды отсчитали нокдаун с остановкой боя.

Как итог, выходом в полуфинал Асылкулов, Жакпеков, Уракбаева, Сарсенбек и Графеева гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Жексен выбыл из борьбы. Это первая потеря в мужской сетке и третья в целом для Казахстана. Ранее в женской сетке за бортом соревнования оказались Алуа Балкибекова (до 50 килограммов) и Сымбат Алисакар (до 54 килограммов).

К слову, у женщин Ситора Турдибекова из Узбекистана не смогла выйти в полуфинал и осталась без медали ЧА по боксу в категории до 60 килограммов.

Изначально континентальный турнир должен был пройти в Аммане (Иордания), но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.