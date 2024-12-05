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Битвы с Узбекистаном за медали. Что ждет Казахстан на ЧА по боксу 6 декабря

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Битвы с Узбекистаном за медали. Что ждет Казахстан на ЧА по боксу 6 декабря ©instagram.com/boxingkazakhstan

6 декабря на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае состоится седьмой соревновательный день. От мужской сборной Казахстана на ринг выйдут пять человек. Они будут биться на стадии 1/4 финала, передают Vesti.kz.

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6 декабря на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае состоится седьмой соревновательный день. От мужской сборной Казахстана на ринг выйдут пять человек. Они будут биться на стадии 1/4 финала, передают Vesti.kz.

Четвертьфиналы:

До 48 килограммов. Действующий чемпион Азии Санжар Ташкенбай встретится с таджиком Мехроном Шафиевым.

До 51 килограмма. Сакену Бибосынову будет противостоять Асилбек Жалилов из Узбекистана.

До 54 килограммов. Махмуд Сабырхан по прозвищу "Казахский Ломаченко" сразится против Джаянатха Кумара из Шри-Ланки.

До 63.5 килограмма. Мухаммедсабыра Базарбайулы ждет битва с хозяином ринга Сомчаем Вонгсуваном. 

До 92 килограммов. Сагындык Тогамбай постарается остановить бронзового призера чемпионата мира-2021 из Узбекистана Мадияра Сайдрахимова.

Отметим, что выход в 1/2 финала гарантирует боксерам как минимум бронзовую медаль.

В мужской сетке у Казахстана есть одна потеря, в целом их три. В шестой день континентального турнира наша команда взяла еще пять медалей, при этом две из них были добыты нокаутом.

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