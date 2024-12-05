Исраэль Адесанья поставит деньги на своего фаворита в бою UFC Рахмонов - Гэрри

Двукратный чемпион UFC в среднем весе, новозеландец йорубского происхождения Исраэль Адесанья (24-4) поделился своим прогнозом на бой казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) против ирландца Иэна Гэрри (15-0). При этом он сделал свою ставку, передают Vesti.kz.

Они выйдут в октагон 8 декабря. Поединок будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием турнира UFC 310.

"Они оба тренировались друг с другом, и я видел их спарринги. Это не было чем-то существенным, но когда ты общаешься с кем-то достаточно много раз, то начинаешь быстро впитывать информацию. Они оба проделывали это друг с другом и определенно знали, что этот день наступит. И вот этот день настал. Шавкат - он просто истязатель. Он хватает людей, валит и заставляет их сдаться. Он также может бить и сокрушать соперников", - цитирует Адесанью mmaweekly.com.

Адесанья тренировался с Гэрри и был впечатлен борцовскими способностями ирландца.

"Я занимался с Гэрри грэпплингом. Он хороший грэпплер. Я повалил его на спину, и мне пришлось стаскивать его с себя. Он хитер. Умеет хорошо комбинировать приемы. Вы можете наблюдать за его ударами, дистанцией, осведомленностью, работой ног. Вот где у него будет преимущество в этом бою. Я думаю, что он (Гэрри) сможет доставить проблемы Шавкату, но ему нужно быть осторожным. Мне нравится этот бой, но я выберу Иэна Гэрри. Думаю, дело дойдет до решения, но если Шавкат победит, то, скорее всего, он заставит Йэна сдаться. Но я поставлю свои деньги на Йэна", - сказал Адесанья.

Изначально Рахмонов должен был встретиться с Белалом Мухаммадом (24-3), но американец палестинского происхождения был вынужден сняться с боя из-за проблем со здоровьем. На замену ему решился выйти только Гэрри. Шавкат за это выразил ему свое уважение.