"Мы знали, что этот день наступит". Рахмонов сделал признание перед боем в UFC

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (18-0) отдал должное ирландцу Иэну Гэрри (15-0) за то, что он принял бой на коротком уведомлении. Также казахстанец высказался о совместных тренировках. Они подерутся 8 декабря. Поединок будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием турнира UFC 310, передают Vesti.kz.

"Наши прошлые совместные тренировки определенно добавляют интерес к этому бою. Мы были товарищами по команде, и есть взаимное уважение, но такова природа спорта. Как лучшие полусредневесы, мы оба знали, что этот день может наступить. В этом нет ничего личного - это просто бизнес - и мы посмотрим, кто из нас лучший боец. Иэн - сильный и талантливый боец, я уважаю его навыки и знаю не понаслышке. Уважаю Иэна за то, что он принял бой на коротком уведомлении. Многие бойцы в этом дивизионе не воспользовались этой возможностью, но Иэн воспользовался. Это показывает его характер и веру в себя как бойца", - цитирует казахстанца сайт UFC.

Рахмонов предыдущие свои бои в UFC не доводил до решения судей. Лишь поединок против Джеффа Нила (16-6) продлился до третьего раунда, завершившегося сдачей американца.

В рейтинге полусреднего дивизиона UFC Рахмонов занимает третье место, Гэрри - седьмое.

Стало известно, сколько заработает Рахмонов за предстоящий бой с ирландцем. Еще казахстанец озвучил громкие планы на следующий год.