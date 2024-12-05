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Шавкат Рахмонов озвучил громкие планы на 2025 год. Подробности

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Шавкат Рахмонов озвучил громкие планы на 2025 год. Подробности ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Казахстанская звезда UFC Шавкат Рахмонов (18-0) обозначил основные цели на 2025 год. Об этом он высказался в интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.

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Казахстанская звезда UFC Шавкат Рахмонов (18-0) обозначил основные цели на 2025 год. Об этом он высказался в интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.

На вопрос о том, сколько поединков он планирует провести в 2025 году, он заявил следующее:

"Два, два боя достаточно. Завоевать титул, а затем защитить его. Мне этого достаточно".

Целиком эксклюзивное интервью с Шавкатом можно посмотреть здесь:

На этой неделе 30-летний Рахмонов проведет первый бой за 12 месяцев - он подерется с Иэном Гэрри (15-0) на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США).

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