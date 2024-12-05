Подерется за пояс UFC в месяц Рамадан? Рахмонов дал ответ

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) ответил на вопрос о потенциальном поединке за пояс с чемпионом Белалом Мухаммадом (24-3-0-1). В частности, была затронута тема проведения боев во время священного месяца Рамадан, сообщают Vesti.kz.

- Если ты победишь Гэрри, а затем от UFC или Белала поступит предложение подраться за титул в месяц Рамадан, то какой будет ответ?

"Мы подумаем над этим и ответим, но пока сложно что-то говорить. Были ли у меня уже бои в Рамадан? Нет, такого не было, не выходил", - сказал Рахмонов в интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.

Полностью интервью можно посмотреть здесь:

Напомним, что уже в воскресенье, 8 декабря, Шавкат проведет бой с Иэном Гэрри (15-0) в соглавном событии UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок будет рассчитан на пять раундов. Изначально он должен был возглавить турнир в титульном бою против Мухаммада, но чемпион слетел с поединка из-за травмы.

Священный месяц для мусульман в 2025 году пройдет с 28 февраля по 29 марта.

Стал известен гонорар Рахмонова за бой с Гэрри