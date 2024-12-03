Стал известен гонорар Рахмонова за бой с Гэрри

Появилась информация о гонорарах главных участников турнира UFC 310, который пройдет 8 декабря в Лас-Вегасе (США), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sportal Mag.

По информации портала непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) заработает гарантированный гонорар в размере 350 тысяч долларов за поединок с непобежденным ирландцем Иэном Гэрри (15-0). В случае победы гонорар Рахмонова станет больше на 100 тысяч долларов. Выплаты Гэрри составят 150 тысяч долларов + 100 тысяч за победу. Они встретятся в соглавном поединке.

Самые высокие гонорары предусмотрены участникам главного боя Алешандре Пантожа (Бразилия) - Кай Асакура (Япония). Бразилец заработает 750 тысяч долларов, а японец - 500 тысяч долларов.