Американский журналист надел тымак на интервью с Рахмоновым и попробовал бешбармак

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) в очередной раз стал гостем шоу канадско-американского спортивного журналиста Ариэля Хельвани, передают Vesti.kz.

Во время интервью с Рахмоновым продюсер программы Конор Буркс надел казахский головной убор тымак, а также признался, что сходил в казахстанский ресторан в США и попробовал бешбармак.

Рахмонов вернется в октагон 8 декабря и подерется против ирландца Иэна Гэрри (15-0). Поединок будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием турнира UFC 310.

Казахстанец не проводил бои с декабря 2023 года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-8-1). Для ирландца это будет третий бой в 2024-м, в феврале он победил американца Джеффа Нила, а в июне - британца Майкла Пэйджа. И оба раза судейским решением.

Рахмонов идет третьим в рейтинге полусредневесов UFC, Гэрри - седьмым.

Ранее стал известен гонорар Шавката за предстоящий поединок. Также он рассказал, кто отказался драться с ним на UFC 310.