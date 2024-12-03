Шавкат Рахмонов рассказал, кто отказался драться с ним на UFC 310

Казахстанский боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов рассказал о соперниках, которые отказались с ним драться на турнире UFC 310, передает Vesti.kz со ссылкой на Submission Radio.

Изначально он должен был драться с чемпионом Белалом Мухаммадом, но тот из-за проблем со здоровьем отказался от боя. В итоге его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Их противостояние состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

"Я чувствую себя отлично. Я готов! Конечно, неприятно, когда все соперники отказываются биться с тобой. Немного сложно готовиться, когда не знаешь, будет ли бой или не будет. Был Усман в первую очередь, но он не согласился. Также предлагали Пратесу, но он травмирован, и Ковингтону - тоже отказался. Я рад, что Гэрри принял бой. Мы оба - непобежденные бойцы и определим, кто же из нас лучше. А так - мне было без разницы, кто будет соперником. Был готов выйти с любым, кто согласится. Честно говоря, не знаю, почему Усман отказался. Вообще - он сначала согласился, но потом отказался. Возможно, он не хотел принимать большой риск. Мне без разницы на Колби. UFC делали предложение Колби. Он только болтает, но когда пришло предложение - он отказался", - отметил Рахмонов.

Рахмонов последний бой провел в декабре 2023 года на турнире UFC 296, победив Стивена Томпсона удушающим приемом во втором раунде. В его активе 18 побед и ни одного поражения.