Не только Рахмонов - Гэрри: что еще нельзя пропустить на UFC 310 в воскресенье?

В воскресенье, 8 декабря, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет номерной турнир UFC 310. Казахстанцы с большим нетерпением ждут поединка между Шавкатом Рахмоновым (18-0) и Иэном Гэрри (15-0), но что еще интересного подготовлено для фанатов? Корреспондент Vesti.kz выделил пять других интересных боев.

Всего на T-Mobile Arena состоится 14 поединков, и это будет последний номерной турнир в уходящем году. Рахмонов и Гэрри подерутся в соглавном событии вечера, ориентировочно в 09:30 по казахстанскому времени.

Дерден - Ван: шанс обидчика Жумагулова ворваться в топ-15

В ранних прелимах зрителей ждут пять поединков. Четвертыми в клетку выйдут представители наилегчайшего дивизиона из США - Коди Дерден (17-6-1) и Джошуа Ван (11-2). Между бойцами 10 лет разницы: Дердену 33 года, а Вану - 23.

Коди дерется в лучшей лиге мира с 2020 года. Он провел в ней 11 боев, одержав шесть побед, потерпев четыре поражения и один поединок завершив вничью. В сентябре он финишировал Мэтта Шнелла (16-9-0-1) и прервал серию из двух поражений.

У Вана в UFC 4-1, и он стартовал в лиге в июне прошлого года, нанеся поражение казахстанцу Жалгасу Жумагулову. Это был последний поединок актюбинского файтера в UFC. В сентябре Джошуа одержал победу решением, вернувшись после поражения нокаутом от Чарльза Джонсона (17-6), которое случилось летом.

В актуальном рейтинге наилегчайшего веса Дерден занимает 14-е место, а Вана в нем нет. Если Джошуа одержит победу над ветераном, то будет иметь отличные шансы ворваться в топ-15 своей весовой категории. Ориентировочное время начала боя - 05:15 по казахстанскому времени.

Евлоев - Стерлинг: небитый полулегковес против экс-чемпиона

Один из самых ожидаемых боев турнира почему-то оказался в прелимах, и речь тут о противостоянии россиянина Мовсара Евлоева (18-0) и американца Алджамейна Стерлинга (24-4). 30-летний Евлоев, имеющий тесную связь с Казахстаном, занимает пятое место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. А вот 35-летний Стерлинг, являющийся экс-чемпионом легчайшей категории, занимает девятую строчку в топе.

Мовсар ни разу в карьере не проигрывал, у него, как и у Шавката - 18-0. Однако, в то же время, россиянин не добыл ни одной досрочной победы в UFC, завершив все восемь поединков решением. Стерлинг же выиграл 10 из последних 11 противостояний, проиграв лишь Шону О'Мэлли в августе прошлого года.

Это уже вторая попытка организации боя между ними. Сначала они должны были встретиться в начале октября, но Стерлинг слетел с поединка из-за травмы. Бойцами было многое сказано, и теперь остается дождаться - кто же подтвердит слова действиями в октагоне.

Поединок между Мовсаром и Алджамейном пройдет вторым в прелимах и седьмым с начала турнира. Он начнется ориентировочно в 06:30 по казахстанскому времени.

Люке - Горимбо: спарринг-партнер и возможный соперник Рахмонова

Сразу же после боя Евлоев - Стерлинг в октагон войдут полусредневесы - 14-й номер рейтинга из Бразилии Висенте Люке (22-10-1) и представитель Зимбабве Темба Горимбо (14-4). С этим боем связано и имя Рахмонова.

Дело в том, что 33-летний Висенте является его спарринг-партнером в зале Kill Cliff FC. Они с Шавкатом здорово знают друг друга. А вот 33-летний Горимбо ранее заявлял, что станет первым бойцом, кому удастся победить Шавката.

У Люке 15-6 в UFC, он выступает в организации с 2015 года. В последних четырех поединках он потерпел три поражения, два из которых - нокаутом. Сейчас бразилец находится на спаде. Что касается Горимбо, то он дебютировал в лиге в феврале прошлого года. Первый бой проиграл сдачей, но после этого одержал четыре победы подряд. Теперь Темба в шаге от попадания в топ-15 полусредневесов UFC.

Примерное время начала их боя - 07:00 по Казахстану.

Ган - Волков: топовый реванш в дивизионе тяжеловесов

В третьем бою главного карда пройдет звездный реванш в тяжелом весе - француз Сирил Ган (12-2) и россиянин Александр Волков (38-10) подерутся вновь, спустя три с половиной года.

34-летний Ган занимает второе место в рейтинге дивизиона, а 36-летний Волков идет третьим. Они уступают только чемпиону Джону Джонсу (28-1-0-1) и обладателю временного титула Тому Аспинэллу (15-3).

В июне 2021-го Ган и Волков провели пятираундовый бой, в котором единогласным решением судей победил француз. После этого Сирил одержал три победы и потерпел два поражения, побывал временным чемпионом. Волков после встречи с Сирилом оформил пять побед и один раз проиграл.

Для Гана это будет первый бой с сентября 2023 года, в последнем поединке он вернулся к победам, одолев Сергея Спивака техническим нокаутом. Волков же идет на серии из четырех викторий - в июне он решением выиграл у своего соотечественника Сергея Павловича (18-3). Этот бой начнется приблизительно в 09:00 по казахстанскому времени.

Пантожа - Асакура: титульный бой в весе Алмабаева

Главное событие вечера, единственный бой, который пройдет после противостояния Рахмонов - Гэрри - это титульный поединок в наилегчайшем весе между бразильским чемпионом Алешандре Пантожей (28-5) и претендентом из Японии Каем Асакурой (21-4).

34-летний чемпион выступает в UFC с 2017 года, и за это время успел провести 15 боев - 12-3. Сейчас он идет на серии из шести выигрышей, и это его третья защита пояса. Ранее он уже отзащищался в противостояниях с Брэндоном Ройвалом и Стивом Эрцегом.

А вот 31-летний Асакура только дебютирует в UFC, и сразу с титульного шанса. Это лишь третий подобный случай в истории лучшей лиги мира. Сейчас японец идет на серии из двух побед.

Поменяется ли чемпион в весовой категории, в которой выступают казахстанцы Асу Алмабаев (21-2) и Азат Максум (15-1)? Узнаем в воскресенье. Бой начнется не ранее 10:00 по казахстанскому времени.

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Фото: UFC©️