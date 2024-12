Рахмонов назвал Усмана балаболом и прошелся по другим бойцам UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) поучаствовал в челлендже для ESPN, придумав прозвища некоторым файтерам, передают Vesti.kz.

