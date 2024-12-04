Рахмонов назвал Усмана балаболом и прошелся по другим бойцам UFC
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) поучаствовал в челлендже для ESPN, придумав прозвища некоторым файтерам, передают Vesti.kz.
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) поучаствовал в челлендже для ESPN, придумав прозвища некоторым файтерам, передают Vesti.kz.
Не только Рахмонов - Гэрри: что еще нельзя пропустить на UFC 310 в воскресенье?
"Белал Мухаммад - "Непонятный тип";
Леон Эдвардс - "Осторожный";
Камару Усман - "Балабол";
Джек Делла Маддалена - "Рубака";
Иэн Гэрри - "Болтун", - сказал Рахмонов.
Ранее Рахмонов включил в свой список Хабиба Нурмагомедова и собрал идеального бойца.
We played word association with Shavkat Rakhmonov 👀#UFC310 l Saturday l 10 PM ET l ESPN+ PPV 📺 https://t.co/XX1YuUOYuv pic.twitter.com/pQNBcCquIk— ESPN MMA (@espnmma) December 3, 2024
Казахстанец 8 декабря подерется с ирландцем Иэном Гэрри (15-0). Их бой будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием турнира UFC 310.
Изначально Рахмонов должен был биться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3), но американец палестинского происхождения слетел с боя из-за проблем со здоровьем. Сначала американец нигерийского происхождения Камару Усман (20-4) согласился выйти ему на замену, но затем передумал. Лишь Гэрри впоследствии не побоялся принять поединок с Шавкатом.
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