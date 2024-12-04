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Рахмонов назвал Усмана балаболом и прошелся по другим бойцам UFC

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Рахмонов назвал Усмана балаболом и прошелся по другим бойцам UFC ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) поучаствовал в челлендже для ESPN, придумав прозвища некоторым файтерам, передают Vesti.kz.

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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) поучаствовал в челлендже для ESPN, придумав прозвища некоторым файтерам, передают Vesti.kz.

Не только Рахмонов - Гэрри: что еще нельзя пропустить на UFC 310 в воскресенье?

"Белал Мухаммад - "Непонятный тип";

Леон Эдвардс - "Осторожный";

Камару Усман - "Балабол";

Джек Делла Маддалена - "Рубака";

Иэн Гэрри - "Болтун", - сказал Рахмонов.

Ранее Рахмонов включил в свой список Хабиба Нурмагомедова и собрал идеального бойца.

Казахстанец 8 декабря подерется с ирландцем Иэном Гэрри (15-0). Их бой будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием турнира UFC 310.

Изначально Рахмонов должен был биться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3), но американец палестинского происхождения слетел с боя из-за проблем со здоровьем. Сначала американец нигерийского происхождения Камару Усман (20-4) согласился выйти ему на замену, но затем передумал. Лишь Гэрри впоследствии не побоялся принять поединок с Шавкатом.

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Усман Камару MMA

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