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Рахмонов включил в свой список Хабиба и собрал идеального бойца

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Рахмонов включил в свой список Хабиба и собрал идеального бойца ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (18-0) собрал идеального бойца из четырех человек, передают Vesti.kz.

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Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (18-0) собрал идеального бойца из четырех человек, передают Vesti.kz.

Версия Рахмонова:

Ударка: Илия Топурия;
Грэпплинг: Демиан Майя;
Подбородок: Джон Джонс;
Кардио: Хабиб Нурмагомедов.

Рахмонов 8 декабря проведет первый бой в 2024 году. В соперниках у него небитый ирландец Иэн Гэрри (15-0). Их бой будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием турнира UFC 310.

Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусредневесов UFC, Гэрри - седьмое.

Ранее американский журналист надел тымак на интервью с Рахмоновым и попробовал бешбармак. О гонораре Шавката за предстоящий поединок можно узнать здесь.

Не только Рахмонов - Гэрри: что еще нельзя пропустить на UFC 310 в воскресенье?

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA Нурмагомедов Хабиб

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