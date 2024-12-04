Рахмонов включил в свой список Хабиба и собрал идеального бойца
Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (18-0) собрал идеального бойца из четырех человек, передают Vesti.kz.
Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (18-0) собрал идеального бойца из четырех человек, передают Vesti.kz.
Версия Рахмонова:
Ударка: Илия Топурия;
Грэпплинг: Демиан Майя;
Подбородок: Джон Джонс;
Кардио: Хабиб Нурмагомедов.
Рахмонов 8 декабря проведет первый бой в 2024 году. В соперниках у него небитый ирландец Иэн Гэрри (15-0). Их бой будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием турнира UFC 310.
Shavkat Rakhmonov builds his perfect fighter:— ESPN MMA (@espnmma) December 3, 2024
💥 Striking: Ilia Topuria
💥 Grappling: Demian Maia
💥 Chin: Jon Jones
💥 Cardio: Khabib Nurmagomedov pic.twitter.com/tC8xKQcWjS
Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусредневесов UFC, Гэрри - седьмое.
Ранее американский журналист надел тымак на интервью с Рахмоновым и попробовал бешбармак. О гонораре Шавката за предстоящий поединок можно узнать здесь.
Не только Рахмонов - Гэрри: что еще нельзя пропустить на UFC 310 в воскресенье?
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