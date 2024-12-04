Рахмонов включил в свой список Хабиба и собрал идеального бойца

Казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов (18-0) собрал идеального бойца из четырех человек, передают Vesti.kz.

Версия Рахмонова:

Ударка: Илия Топурия;

Грэпплинг: Демиан Майя;

Подбородок: Джон Джонс;

Кардио: Хабиб Нурмагомедов.

Shavkat Rakhmonov builds his perfect fighter:



💥 Striking: Ilia Topuria

💥 Grappling: Demian Maia

💥 Chin: Jon Jones

💥 Cardio: Khabib Nurmagomedov pic.twitter.com/tC8xKQcWjS — ESPN MMA (@espnmma) December 3, 2024

Рахмонов 8 декабря проведет первый бой в 2024 году. В соперниках у него небитый ирландец Иэн Гэрри (15-0). Их бой будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием турнира UFC 310.

Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусредневесов UFC, Гэрри - седьмое.

Ранее американский журналист надел тымак на интервью с Рахмоновым и попробовал бешбармак. О гонораре Шавката за предстоящий поединок можно узнать здесь.

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