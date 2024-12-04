Стало известно, сколько заработает Рахмонов за бой с Гэрри

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов узнал свой гонорар за бой с ирландцем Иэном Гэрри, который состоится на турнире UFC 310, передает Vesti.kz.

Их противостояние состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

По данным Sportalmag Рахмонов получит гарантированный гонорар в размере 350 тысяч долларов, а Иан Гэрри - 150 тысяч. Также победитель боя получит бонус в размере 100 тысяч долларов.

Помимо этого, оба бойца получат бонус от спонсоров UFC в размере шести тысяч долларов и часть доходов от продаж PPV. Если общий объем продаж достигнет ожидаемого уровня, Рахмонов дополнительно заработает 300 тысяч долларов, а Гарри - 150 тысяч.

С учетом гарантированных выплат и бонусов ожидается, что общая сумма гонорара Рахмонова достигнет отметки в 800 тысяч долларов, а Гэрри - 450 тысяч долларов.

Отметим, что Рахмонов не дрался с декабря прошлого года, когда досрочно победил Стивена Томпсона.