Казахстан в бою с профи понес третью потерю на ЧА по боксу

Казахстанский боксер Бейбарыс Жексен выступил в 1/4 финала на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

За выход в финал в весовой категории до 60 килограммов он встречался с Акмалем Убайдовым из Таджикистана.

В первом раунде таджикский боксер раздельным решением судей оказался сильнее.

Вторая трехминутка целиком осталась за Убайдовым, что вылилось в единогласное решение судей в его пользу.

Боксер из Таджикистана одержал победу в этом противостоянии. Судьи отдали ему предпочтение после просмотра повтора.

Отметим, что Убайдов имеет пять досрочных побед в пяти боях в профи.

Напомним, ранее в составе сборной Казахстана из борьбы на чемпионате Азии выбыли выступающие в женской сетке Алуа Балкибекова (до 50 кг) и Сымбат Алисакар (до 54 кг). Жексен, стал первым из состава мужской команды, потерпевшим неудачу на континентальном первенстве.