В раздевалке "Реала" засомневались в Мбаппе: известны подробности

В раздевалке "Реала" засомневались в Килиане Мбаппе. Минувшим летом он пополнил состав "сливочных" и казалось, что будет доминировать в новом клубе. Однако результаты не оправдали ожиданий, передают Vesti.kz.

Как пишет Relevo, Мбаппе демонстрирует свой талант на каждой тренировке, но игроки "Реала" замечают, как это пламя гаснет в официальных матчах. Отмечается, что дело не в его промахах, а в том, что он не старается, когда это больше всего нужно его партнерам по команде. Нереализованный пенальти свидетельствует о его неуверенности.

Одна из статистик, которая отлично отражает эту тревогу, - офсайды. На данный момент в Ла Лиге у него их 22, что в два раза больше, чем за последний сезон в Лиге 1 с "Пари Сен-Жерменом". Если он продолжит в том же духе, то может закончить сезон с более чем 50 офсайдами.

За последние месяцы с французом произошло многое. Давление со стороны Франции, уход из ПСЖ, судебная тяжба, история с предполагаемым изнасилованием в Стокгольме, невызов в сборную... Все это повлияло на его психику, что многое объясняет. Со своей стороны он не теряет надежды и обещает постараться погасить растущие сомнения в нем в раздевалке мадридского клуба.

Напомним, в недавнем матче "Реал" проиграл в Ла Лиге с незабитым пенальти Мбаппе. Килиан назвал виновного в поражении своего клуба. Между тем форвард возглавил антирейтинг чемпионата Испании, а также узнал цену незабитого пенальти.