"Реал" проиграл в Ла Лиге с незабитым пенальти Мбаппе

"Реал" в матче 19 тура Ла Лиги встречался на выезде с "Атлетиком", сообщает корреспонджент Vesti.kz.

Встреча в Бильбао завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Хозяева первыми вышли вперед на 53 минуте после гола Алекса Беренгера.

"Реал" отыгрался на 78 минуте благодаря мячу Джуда Беллингема.

На 68 минуте Килиан Мбаппе мог вывести "Реал" вперед. Однако француз не реализовал пенальти. Напомним, в недавней игре с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов Мбаппе также не смог забить одиннадцатиметровый.

Second penalty missed in one week for Kylian Mbappé, again saved by the GK 🧤pic.twitter.com/DZGPbWrO5J