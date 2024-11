Двумя голами и незабитыми пенальти Мбаппе и Салаха обернулся матч "Ливерпуль" - "Реал"

В ночь с 27 на 28 ноября состоялся матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Энфилде" завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

"Ливерпуль" открыл счет в дебюте второго тайма: на 52-й минуте Алексис Мак Аллистер поразил ворота Тибо Куртуа.

На 76-й минуте Коди Гакпо оформил окончательный результат.

