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Мбаппе возглавил антирейтинг Ла Лиги

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Мбаппе возглавил антирейтинг Ла Лиги ©x.com/realmadrid

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оказался на вершине не самого почетного рейтинга в текущем сезоне Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оказался на вершине не самого почетного рейтинга в текущем сезоне Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Французский форвард упустил 13 явных голевых моментов - больше, чем любой другой игрок чемпионата.

На втором месте находится Роберт Левандовски из "Барселоны" с 11 упущенными шансами, а замыкает тройку его одноклубник Рафинья Диас с девятью. Однако, несмотря на эти показатели, Левандовски и Рафинья демонстрируют лучшую результативность: на их счету 15 и 11 голов соответственно. В то время как Мбаппе отметился лишь восемью мячами.

В матче против "Атлетика", завершившемся поражением "Реала" со счетом 1:2, Мбаппе снова упустил два явных момента, включая нереализованный пенальти. Этот эпизод стал дополнительным ударом для команды Карло Анчелотти.

Статистика показывает, что даже звездные футболисты могут столкнуться с трудностями в реализации, но болельщики "Реала" надеются, что Мбаппе вскоре вернет свою уверенность перед воротами.

Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбол Испания

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