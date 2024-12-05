Мбаппе узнал цену незабитого пенальти в проигранном матче "Реала"

Мадридский "Реал" уступил "Атлетику" из Бильбао (1:2) на выезде в рамках перенесенного матча 19-го тура испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

"Реал" проиграл в Ла Лиге с незабитым пенальти Мбаппе

При счете 0:1 нападающий гостей Килиан Мбаппе не реализовал пенальти на 68-й минуте, не сумев переиграть вратаря хозяев поля Юлена Агирресабала.

Мбаппе отыграл без замены, за эту игру он удостоился одной из самых низких оценок 6.3 от сайта Flashscore. А самую худшую в составе "сливочных" заработал вратарь Тибо Куртуа - 5.8.

Для Килиана этот матч стал 14-м за "Реал" в чемпионате Испании, на его счету 8 голов и 1 голевая передача.

"Реал" с 33 очками идет вторым в турнирной таблице и на четыре пункта отстает от лидирующей "Барселоны", сыгравшей на один матч больше. "Атлетик" находится на четвертой строчке, набрав 29 очков.

7 декабря "Реал" отправится в гости к "Жироне", а на следующий день "Атлетик" примет дома "Вильярреал".