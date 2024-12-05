Мбаппе назвал виновного в поражении "Реала": сам француз не забил пенальти

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на свой промах с пенальти в матче 19-го тура Ла Лиги против "Атлетика", сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Бильбао.

"Плохой результат. Грубая ошибка в матче, где важна каждая деталь. Я беру на себя всю ответственность за это. Сложный момент, но сейчас лучшее время изменить ситуацию и проявить свою волю", - написал французский нападающий.

Напомним, в недавней игре с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов Мбаппе также не смог забить одиннадцатиметровый.

Таким образом, "Реал" сыграл 15 матчей и набрал 33 очка. "Сливочные" остались на втором месте. "Атлетик" набрал 29 баллов и идет на четвертом месте.

У "Барселоны", которая лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, 37 очков после 16 матчей.