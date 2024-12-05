Талант из Казахстана покинул шотландский клуб: он объяснил причину и нашел новую работу

Один из самых талантливых казахстанских хоккеистов своего поколения, 25-летний Артур Гатиятов покинул шотландский "Файф Флайерс", где в пяти матчах отметился одной результативной передачей. Хоккеист рассказал о причинах такого решения, а также о том, где продолжит карьеру, передают Vesti.kz.

"Увы, скорее всего попали мы не в ту команду. Сама по себе лига очень хорошая, скоростная, интересная. Много канадцев играет, но именно в нашем клубе было непросто с победами. В 20 последних матчах всего два положительных результата. Но опыт для меня хороший. Морально тяжело идти по такому графику из поражений. Так что когда мне предложили перейти во Францию, клуб "Шамони Мон-Блан" - согласился. Переговорил с тренером по телефону, он рассказал о команде. Сейчас делаю визу," - сообщил хоккеист программе "Головой Об Лед".