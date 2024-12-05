Казах побил хозяина ринга и завоевал медаль ЧА по боксу
Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов провел четвертьфинальный поединок на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов провел четвертьфинальный поединок на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.
Его соперником в весовой категории до 57 килограммов был хозяин ринга Пануват Чожан-Ат.
В первом раунде Асылкулов был активнее своего оппонента и судьи большинством голосов отдали преимущество ему.
По итогам второго раунда Асылкулов также получил преимущество раздельным решением судей.
Итогом боя стала победа казахстанца единогласным решением судей.
Таким образом, Асылкулов вышел в 1/2 финала, где подерется с монголом Лундаа Гантамуром, который победил Ивана Завадского из Украины.
Казахстанский боксер гарантировал себе как минимум бронзу чемпионата Азии. А в общем, у Казахстана уже 13 медалей чемпионата Азии.
Отметим, что сегодня и завтра, 6 декабря на континентальном первенстве пройдут бои 1/4 финала. Полуфинальный встеречи назначены на 8 и 9 декабря. А финалы состоятся 11 декабря.
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