Казах побил хозяина ринга и завоевал медаль ЧА по боксу

Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов провел четвертьфинальный поединок на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 57 килограммов был хозяин ринга Пануват Чожан-Ат.

В первом раунде Асылкулов был активнее своего оппонента и судьи большинством голосов отдали преимущество ему.

По итогам второго раунда Асылкулов также получил преимущество раздельным решением судей.

Итогом боя стала победа казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Асылкулов вышел в 1/2 финала, где подерется с монголом Лундаа Гантамуром, который победил Ивана Завадского из Украины.

Казахстанский боксер гарантировал себе как минимум бронзу чемпионата Азии. А в общем, у Казахстана уже 13 медалей чемпионата Азии.

Отметим, что сегодня и завтра, 6 декабря на континентальном первенстве пройдут бои 1/4 финала. Полуфинальный встеречи назначены на 8 и 9 декабря. А финалы состоятся 11 декабря.