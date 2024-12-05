Героиня дня - Айгерим Саттыбаева. Родила пятерых, вернулась в сборную Казахстана и принесла медаль ЧА по боксу

Айгерим Саттыбаева - не просто талантливая спортсменка, но и воплощение невероятной силы воли и вдохновения. В свои 33 года, после долгой паузы, она вновь вернулась на ринг и завоевала для Казахстана медаль на чемпионате Азии-2024 по боксу, который проходит в Чиангмае (Таиланд). Ее история восхищает не только спортивными достижениями, но и умением совмещать профессиональную карьеру с одной из самых важных ролей в жизни - быть матерью пятерых детей. Айгерим нашла удивительный баланс между семьей и спортом, достойно представляя нашу страну на международной арене. Vesti.kz собрали самые интересные моменты из жизни "мамы бокса".

Ее история началась в теплом Шымкенте, там родилась Айгерим, однако свое детство она провела в Таразе, куда семья переехала, когда ей было всего 10 лет.

С ранних лет она проявляла интерес к спорту, пробуя себя в спортивных танцах и дзюдо. Но ее жизнь кардинально изменилась в 2004 году, когда отец, будучи тренером по боксу, впервые привел ее в секцию.

В это время Казахстан праздновал триумф Бахтияра Артаева на Олимпиаде в Афинах, и эта победа вдохновила Айгерим посвятить себя именно боксу. Отец доверил ее тренеру Ерику Алгабеку, а тренировки в его зале навсегда изменили ее жизнь.

Именно там она встретила своего будущего мужа Олжаса Саттыбаева, на тот момент уже чемпиона мира среди юниоров.

Айгерим всегда смотрела на Олжаса как на наставника и пример для подражания. Потихоньку их дружба переросла в любовь, и уже тогда они знали, что будущее у них будет общее.

Воодушевленная и полная энергии, Айгерим стремительно развивала свои навыки: в 14 лет она выиграла юношеский чемпионат Казахстана, что привлекло внимание главного тренера сборной страны Вадима Присяжнюка. Он пригласил ее в национальную команду, где она вскоре завоевала титул чемпионки страны среди взрослых.

В 2010 году она взяла бронзу на чемпионате Азии, подтверждая свой статус перспективной спортсменки.

Однако ее путь к вершине не был простым. Она готовилась к Олимпиаде 2012 года, где женский бокс впервые должен был появиться, но у судьбы были другие планы. Айгерим вышла замуж за Олжаса и родила первенца, после чего решила временно оставить спорт.

После "декретного" отпуска, связанного с очередным пополнением в семье, она снова показала, на что способна, но в 2015 году ее карьера вновь была прервана.

Олжас получил лицензию на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, и Айгерим решила поддержать мужа, опять временно оставив тренировки. Однако его мечта о медали не сбылась, что стало тяжелым ударом для всей семьи.

Тем не менее, жизнь не стояла на месте. С 2016 по 2019 годы семья пополнилась еще тремя детьми. Казалось, что ее спортивная карьера завершена, но в 2022 году Айгерим решила проверить свои силы, вернувшись на сборы.

Поддержка мужа, который сам стал ее тренером, вдохновила ее на продолжение.

На чемпионате Казахстана Айгерим выиграла два боя, а в третьем уступила Алуа Балкибековой – первому номеру сборной в категории до 48 килограммов.

Это поражение ничуть не расстроило "боксирующую маму", а, наоборот, стало ее мотивацией двигаться дальше. Возможно, в этом помогла поддержка Балкибеовой, с которой у Айгерим дружеские отношения.

На чемпионате Азии в Чиангмае Айгерим продемонстрировала высочайший уровень подготовки.

В четвертьфинале она встретилась с филиппинкой Офелией Магно, проведя напряженный трехраундовый бой. Первый раунд она начала с активных атак, но в середине поединка филиппинка показала опасные удары, вынудив Айгерим искать новые подходы.

Во втором раунде Магно пыталась взять инициативу, однако Айгерим сумела переломить ход боя, демонстрируя точность и давление.

В третьем раунде произошел опасный инцидент: казахстанка споткнулась и упала, но быстро вернулась в бой и завершила поединок в свою пользу. Судьи единогласно признали ее победу.

Сейчас Айгерим готовится к полуфиналу, где ей предстоит встретиться с узбекской спортсменкой Фарзоной Фазиловой.

Но ее история - это не только о медалях и победах. Это история о женщине, которая, несмотря на все, продолжает вдохновлять своим примером, совмещая спорт и семью.