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Быстрый нокаут принес Казахстану медаль ЧА по боксу

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Быстрый нокаут принес Казахстану медаль ЧА по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанка Жазира Уракбаева гарантировала себе медаль чемпионата Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Жазира Уракбаева гарантировала себе медаль чемпионата Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 52 килограммов она уверенно прошла Ю-Тинь Луо из Тайбэя. В первом раунде сопернице дважды отсчитали нокдаун, после чего рефери решил остановить бой. Уракбаевой присудили победу техническим нокаутом. Выход в 1/2 финала обеспечил Жазире как минимум бронзовую награду континентального турнира.


Сегодня, 5 декабря, в женской сетке от Казахстана еще выступят Улжан Сарсенбек (до 57 килограммов) и Виктория Графеева (до 60 килограммов). Прямая трансляция доступна здесь.

На данный момент у женской казахстанской команды есть две потери: из борьбы выбыли Алуа Балкибекова (до 50 килограммов) и Сымбат Алиаскар (до 54 килограммов).

Изначально ЧА по боксу должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.

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