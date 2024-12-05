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Сегодня 16:59
 

Казахстан с нокдауном вышел в полуфинал ЧА по боксу

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Казахстан с нокдауном вышел в полуфинал ЧА по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанка Улжан Сарсенбек вышла в полуфинал чемпионата Азии-2024 по боксу, проходящего в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.

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Казахстанка Улжан Сарсенбек вышла в полуфинал чемпионата Азии-2024 по боксу, проходящего в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов она со счетом 5:0 победила Тран Нгуен из Вьетнама, которая во втором раунде побывала в нокдауне.


5 декабря в женской сетке от Казахстана также в полуфинал пробилась Жазира Уракбаева (до 52 килограммов), причем она оформила быстрый нокаут, а в бою за финал встретится с представительницей Узбекистана.

Сегодня за Казахстан еще будет боксировать Виктория Графеева (до 60 килограммов), прямую трансляцию смотрите здесь.

На данный момент у женской казахстанской команды есть две потери: из борьбы выбыли Алуа Балкибекова (до 50 килограммов) и Сымбат Алиаскар (до 54 килограммов).

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