Казахстан получил битву с Узбекистаном за финал ЧА по боксу

На чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае состоится битва между Казахстаном и Узбекистаном, сообщают Vesti.kz.

В женской сетке в полуфинале весовой категории до 52 килограммов сойдутся Феруза Казакова из Узбекистана и казахстанка Жазира Уракбаева. Бой за выход в финал запланирован на 7 декабря.

В четвертьфинале Казакова победила Мунгунсаран Балсан из Монголии со счетом 5:0, а Уракбаева быстрым нокаутом выиграла встречу у Ю-Тинь Луо из Тайбэя.

Благодаря выходу в 1/2 финала спортсменки гарантировали себе как минимум бронзу.

На данный момент у женской казахстанской команды есть две потери: из борьбы выбыли Алуа Балкибекова (до 50 килограммов) и Сымбат Алиаскар (до 54 килограммов).

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