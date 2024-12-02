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Казахстан понес первую потерю на ЧА-2024 по боксу

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Казахстан понес первую потерю на ЧА-2024 по боксу ©Depositphotos.com/VadimVasenin

Казахстанка Алуа Балкибекова не сможет выступить на чемпионате Азии-2024 по боксу, который в эти дни проходит в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.

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Казахстанка Алуа Балкибекова не сможет выступить на чемпионате Азии-2024 по боксу, который в эти дни проходит в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.

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По информации пресс-службы казахстанской федерации бокса (КФБ), Балкибекова была вынуждена сняться с соревнования в связи с недомоганием.

"В связи с острым гастроэнтеритом с кишечным синдромом средней степени тяжести было решено снять спортсмена с соревнований", - говорится в заключении врача.


Балкибекова должна была провести первый бой 2 декабря против Чутхамат Раксат из Таиланда на стадии 1/8 финала весовой категории до 50 килограммов.

В итоге сегодня от Казахстана в десятой паре 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов выступит только Улжан Сарсенбек, ей будет противостоять украинка Карина Вовк.

С соперницами других казахстанок по итогам жеребьевки можно ознакомиться здесь.

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Напомним, изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.

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