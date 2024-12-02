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Стало известно о тренерской отставке в чемпионате Казахстана

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Стало известно о тренерской отставке в чемпионате Казахстана ©instagram.com/caspiy_fc

Казахстанский специалист Куаныш Кабдулов покинул пост главного тренера актауского "Каспия", передают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

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Казахстанский специалист Куаныш Кабдулов покинул пост главного тренера актауского "Каспия", передают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Кабдулов тренерскую карьеру начинал будучи ассистентом главного тренера "Атырау". Был исполняющим обязанностей главного тренера "Турана" в сезоне 2022 года. В "Каспий" был назначен главным тренером в конце июля этого года.

В первой лиге актауский клуб под его руководством стал бронзовым призером, набрав 58 очков после 28 игр.

Каспий ФК Футбол Первая лига Казахстана

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