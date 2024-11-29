Еще две битвы с Узбекистаном: казахстанки узнали соперниц на ЧА-2024 по боксу

Состоялась жеребьевка женской сетки чемпионата Азии по боксу, который пройдет в Чиангмае (Таиланд) с 30 ноября по 12 декабря, сообщают Vesti.kz.

Ранее, определились пары в мужской сетке, где Казахстан, представлен во всех 13 весах: два боксера стали досрочно медалистами турнира.

Что касается представительниц женской сборной Казахстана, то они заявленные в 12 весах, а сейчас узнали первых своих соперниц:

48 кг. Айгерим Саттыбаева - Офелия Маньо (Филиппины) - 1/4 финала;

50 кг. Алуа Балкибекова - Чутхамат Раксат (Таиланд) - 1/8 финала;

52 кг. Жазира Оракбаева - Ю Тин Лю (Тайвань) - 1/4 финала;

54 кг. Сымбат Алиаскар - Вен Шан Ху (Китай) - 1/4 финала;

57 кг. Улжан Сарсенбек - Карина Вовк (Украина) - 1/8 финала;

60 кг. Виктория Графеева - Чен-Хан Е (Тайвань) - 1/4 финала;

63 кг. Аида Абикеева - Дильфуза Бекова (Узбекистан) - 1/4 финала;

66 кг. Милана Сафронова - Мин Ли (Тайвань) - 1/4 финала;

70 кг. Наталья Богданова - Анастасия Черноколенко (Украина) - 1/2 финала;

75 кг. Диана Магауияева - Дием Кьюн Лю (Вьетнам)/Ян Ван (Китай) - 1/2 финала;

81 кг. Гульсая Ержан - Сохиба Рузметова (Узбекистан) - 1/2 финала;

+81 кг. Елдана Талипова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан)/Марина Ловчинская (Украина) - финал.

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Напомним, изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.