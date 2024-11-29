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Казахстан без боя выиграл две медали ЧА по боксу

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Казахстан без боя выиграл две медали ЧА по боксу ©Olympic.kz

Сегодня, 29 ноября, состоялась жеребьевка чемпионата Азии-2024 по боксу, который пройдет в таиландском Чиангмае с 30 ноября по 12 декабря, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 29 ноября, состоялась жеребьевка чемпионата Азии-2024 по боксу, который пройдет в таиландском Чиангмае с 30 ноября по 12 декабря, передают Vesti.kz.

По ее итогам сразу два представителя сборной Казахстана (Бекзад Нурдаулетов и Айбек Оралбай) начнут свой путь с 1/2 финала, а это значит, что они как минимум гарантировали себе бронзовые медали.

В полуфинале Бекзад Нурдаулетов встретится против украинца Данила Жасана (в весе до 86 килограммов), а Айбек Оралбай на этой стадии сразится с узбекистанцем Жахонгиром Зокировым (+92 кг).

Зокирова называют преемником Баходира Джалолова в сборной Узбекистана. Джалолов по два раза выигрывал Олимпиаду (2020, 2024) и чемпионат мира (2019, 2023), а также трижды становился чемпионом Азии (2017, 2019, 2021). Еще в его активе есть золото Азиатских игр (2022).

С итогами жеребьевки можно ознакомиться здесь.

Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.

ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Бокс Нурдаулетов Бекзад Оралбай Айбек

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