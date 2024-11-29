Досрочный финал плюс 3 медали. Как казахстанки стартуют на ЧА-2024 по боксу

По итогам жеребьевки определились соперницы женской сборной Казахстана на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд). Поединки пройдут с 30 ноября по 12 декабря, сообщают Vesti.kz.

Три казахстанки начнут свой путь с 1/2 финала, а одна - сразу с финала. А это значит, что наша команда гарантировала себе как минимум три бронзовые медали и серебро.

В полуфиналах будут боксировать:

70 кг. Наталья Богданова (Казахстан) - Анастасия Черноколенко (Украина);

75 кг. Диана Магауияева (Казахстан) - Дием Кьюн Лю (Вьетнам)/Ян Ван (Китай);

81 кг. Гульсая Ержан (Казахстан) - Сохиба Рузметова (Узбекистан).

В финале выступит:

+81 кг. Елдана Талипова (Казахстан) - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан)/Марина Ловчинская (Украина).

Результаты жеребьевки в женской сетке представлены здесь.

Ранее своих соперников узнали боксеры мужской сборной Казахстана, двое из них без боя выиграли медали континентального турнира.

Стало известно, сколько заработают боксеры Казахстана за медали ЧА-2024