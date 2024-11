В "Барселоне" приняли решение по Ламину Ямалю

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик подтвердил возвращение Ламина Ямаля в строй после травмы, передают Vesti.kz.

🚨🔵🔴 Hansi Flick confirms: “Lamine Yamal is back and he's ready to play”.



“We haven't decided yet if he'll start, but he will play. That’s the plan”. pic.twitter.com/jububU5wQL