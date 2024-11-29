В "Барселоне" приняли решение по Ламину Ямалю

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик подтвердил возвращение Ламина Ямаля в строй после травмы, передают Vesti.kz.

"Ламин Ямаль вернулся и готов играть. Мы пока не решили, выйдет ли он в стартовом составе, но играть он будет. Таков план", - цитирует Флика инсайдер Фабрицио Романо.

🚨🔵🔴 Hansi Flick confirms: “Lamine Yamal is back and he's ready to play”.



“We haven't decided yet if he'll start, but he will play. That’s the plan”. pic.twitter.com/jububU5wQL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2024

Следующую игру в рамках 15-го тура Ла Лиги каталонский клуб проведет на своем поле с "Лас-Пальмасом" 30 ноября.

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Ямаль пропустил ряд матчей из-за повреждения голеностопа. В текущем чемпионате Испании 17-летний вингер сыграл 12 матчей, забив 5 голов и записав в свой актив 7 результативных передач.

Ямаль только в прошлом году начал вызываться в основной состав "сине-гранатовых", установив с тех пор несколько рекордов и подскочив в трансферной стоимости до 150 миллионов евро. А на днях выиграл престижную награду Golden Boy.

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