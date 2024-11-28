"Барселона" решила провернуть трансфер зимой и избавиться от 18-летнего таланта

"Барселона" положила глаз на 26-летнего защитника испанского клуба "Райо Вальекано" и сборной Румынии по футболу Андрея Рациу, передают Vesti.kz.

В этом сезоне ему удалось окончательно закрепиться в качестве одной из главных фигур "Райо Вальекано", и это привело к тому, что он стал интересен каталонскому клубу, тем более что его цена не превышает семи миллионов евро.

El Nacional не исключает, что "сине-гранатовые" попытаются подписать его зимой. Они видят в нем дублера Жюля Кунде, у которого нет достойной замены в случае травмы.

При этом 18-летний атакующий полузащитник Ноа Дарвиx из резервной команды "Барселоны" может стать участником сделки по Рациу. Дарвиxа могут отдать в аренду "Райо Вальекано" ради трансфера Рациу. К тому же у Ноа появится возможность показать себя в новой команде на фоне того, что ему нелегко пробиться в основной состав "Барселоны" из-за высокой конкуренции.

Рациу провел 11 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с "Райо Вальекано" действует до 30 июня 2028 года. В его карьере также были испанские "Уэска", "Вильярреал" и нидерландский "АДО Ден Хааг".