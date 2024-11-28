Гол на 89-й минуте украл у "Астаны" победу в Лиге конференций

Футболисты "Астаны" сыграли вничью с португальской командой "Витория Гимарайнш" в рамках общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча четвертого тура прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева поля на 40-й минуте, когда Бранимир Калаица оказался самым расторопным в штрафной площади соперника после розыгрыша мяча с аута и точно пробил в ближний угол ворот. Бруну Варела оказался бессилен.

На 63-й минуте астанчане удвоили преимущество стараниями Джеффри Чинеду, однако нигерийский форвард сфолил на сопернике в атаке, вследствие чего гол был отменен, а Чинеду наградили желтой карточкой.

Увы, впоследствии подопечные Григория Бабаяна не удержали минимальное преимущество, пропустив ответный мяч на 89-й минуте от Хесуса Рамиреса.

Несмотря на это, "Астана" прервала 3-матчевую победную серию "Витории" в Лиге конференций.

"Витория" на данный момент с 10 очками лидирует в общей таблице Лиги конференций, а "Астана" с 4 баллами находится на 20-й строчке.

В следующих турах "Астана" примет "Челси" 12 декабря в Алматы, а 19 декабря сыграет на выезде с кипрским АПОЭЛом.

Согласно новому формату Лиги конференций, каждая команда сыграет в основном раунде по шесть матчей с разными соперниками (три дома и три в гостях). В 1/8 финала напрямую выходят восемь лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала. В случае равенства очков решающими при определении мест становятся: разница мячей, забитые мячи, голы на выезде, победы, победы на выезде, заработанные соперниками очки.