"На "Астана Арене" мы бы победили". Бабаян - о матчах Лиги конференций и "уходе" Сейсена
Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о прошедшем матче общего этапа Лиги конференций против португальской "Витории Гимарайнш" (1:1), передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о прошедшем матче общего этапа Лиги конференций против португальской "Витории Гимарайнш" (1:1), передает корреспондент Vesti.kz.
Гол на 89-й минуте украл у "Астаны" победу в Лиге конференций
Наставник столичного клуба также поделился ожиданиями от ближайшего матча с "Челси".
"Очень сложный матч. Соперник выше классом, во многих компонентах они были быстрее, особенно в первом тайме. Конечно, нам повезло, они наиграли на гол, но обидно пропускать в конце матча. Но и у нас были моменты для быстрых атак.
И еще нам немного не хватило атмосферы "Астана Арены", там мы бы довели игру до победы, там нелегко играть никому.
Дальше будем работать, все ждут матч с "Челси", это дорогого стоит. Будут ли в Алматы больше болеть за "Челси"? В Казахстане есть фан-клубы "Челси". Но, наверное, нужно болеть за своих, если ты патриот.
Каковы шансы выхода в плей-офф? Мы поборемся. Против "Челси" будет сложно, большой соперник. Перед игрой с "Челси" нам нужен спарринг, смотрели клубы из Узбекистана, Кыргызстана, но у них сезон закончен.
"Витория" - сильнейший соперник в этом году? Самая сильная команда была "Бранн", это обученная команда, со своем стилем", - рассказал Бабаян.
Еще казахстанский специалист рассказал о кадровых планах на следующий год:
"Костяк команды останется на следующий сезон? Думаю, да. Процентов 80 футболистов останется.
Сейсен в "Актобе"? Первый раз слышу об этом".
"Астана" на данный момент имеет в своем активе четыре набранных очка в общем этапе Лиги конференций. Столичному клубу осталось сыграть с английским "Челси" (12 декабря) и кипрским АПОЭЛем (19 декабря).
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