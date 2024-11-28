"На "Астана Арене" мы бы победили". Бабаян - о матчах Лиги конференций и "уходе" Сейсена

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о прошедшем матче общего этапа Лиги конференций против португальской "Витории Гимарайнш" (1:1), передает корреспондент Vesti.kz.

Гол на 89-й минуте украл у "Астаны" победу в Лиге конференций

Наставник столичного клуба также поделился ожиданиями от ближайшего матча с "Челси".

"Очень сложный матч. Соперник выше классом, во многих компонентах они были быстрее, особенно в первом тайме. Конечно, нам повезло, они наиграли на гол, но обидно пропускать в конце матча. Но и у нас были моменты для быстрых атак.

И еще нам немного не хватило атмосферы "Астана Арены", там мы бы довели игру до победы, там нелегко играть никому.

Дальше будем работать, все ждут матч с "Челси", это дорогого стоит. Будут ли в Алматы больше болеть за "Челси"? В Казахстане есть фан-клубы "Челси". Но, наверное, нужно болеть за своих, если ты патриот.

Каковы шансы выхода в плей-офф? Мы поборемся. Против "Челси" будет сложно, большой соперник. Перед игрой с "Челси" нам нужен спарринг, смотрели клубы из Узбекистана, Кыргызстана, но у них сезон закончен.

"Витория" - сильнейший соперник в этом году? Самая сильная команда была "Бранн", это обученная команда, со своем стилем", - рассказал Бабаян.