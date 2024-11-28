Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига конференций
Вчера 23:42
 

"На "Астана Арене" мы бы победили". Бабаян - о матчах Лиги конференций и "уходе" Сейсена

  Комментарии

Поделиться
"На "Астана Арене" мы бы победили". Бабаян - о матчах Лиги конференций и "уходе" Сейсена ©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о прошедшем матче общего этапа Лиги конференций против португальской "Витории Гимарайнш" (1:1), передает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о прошедшем матче общего этапа Лиги конференций против португальской "Витории Гимарайнш" (1:1), передает корреспондент Vesti.kz.

Гол на 89-й минуте украл у "Астаны" победу в Лиге конференций

Наставник столичного клуба также поделился ожиданиями от ближайшего матча с "Челси".

"Очень сложный матч. Соперник выше классом, во многих компонентах они были быстрее, особенно в первом тайме. Конечно, нам повезло, они наиграли на гол, но обидно пропускать в конце матча. Но и у нас были моменты для быстрых атак.

И еще нам немного не хватило атмосферы "Астана Арены", там мы бы довели игру до победы, там нелегко играть никому.

Дальше будем работать, все ждут матч с "Челси", это дорогого стоит. Будут ли в Алматы больше болеть за "Челси"? В Казахстане есть фан-клубы "Челси". Но, наверное, нужно болеть за своих, если ты патриот.

Каковы шансы выхода в плей-офф? Мы поборемся. Против "Челси" будет сложно, большой соперник. Перед игрой с "Челси" нам нужен спарринг, смотрели клубы из Узбекистана, Кыргызстана, но у них сезон закончен.

"Витория" - сильнейший соперник в этом году? Самая сильная команда была "Бранн", это обученная команда, со своем стилем", - рассказал Бабаян.

Еще казахстанский специалист рассказал о кадровых планах на следующий год:

"Костяк команды останется на следующий сезон? Думаю, да. Процентов 80 футболистов останется.

Сейсен в "Актобе"? Первый раз слышу об этом".

"Астана" на данный момент имеет в своем активе четыре набранных очка в общем этапе Лиги конференций. Столичному клубу осталось сыграть с английским "Челси" (12 декабря) и кипрским АПОЭЛем (19 декабря).

Астана ФК Лига конференций Футбол Португалия Бабаян Григорий

Реклама

Живи спортом!