Один гол решил исход матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

"Кайрат" одержал вторую победу в рамках группового этапа элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передают Vesti.kz.

На этот раз алматинцы взяли верх над хорватским клубом "Олмиссум" - 1:0. Решающий гол на 26-й минуте забил Эдсон, сыгравший удачно на добивании.

Отдадим должное хорватам, оказавшим упорное сопротивление. Под занавес встречи они сменили вратаря на пятого игрока и оказали серьезное давление на ворота казахстанцев. Благо, оборона последних выстояла, а Деннис сохранил ворота на замке.

Матчи группы B проходят в хорватском Загребе. В стартовой игре кайратовцы обыграли французскую команду "Этуаль" (4:2).

Следующую игру "Кайрат" проведет с загребским "Динамо" в ночь на 1 декабря.

Победители групп элитного раунда выйдут в финальную часть ("Финал четырех"), которая пройдет 1/2 и 3/4 мая.

"Кайрат" становился чемпионом Лиги чемпионов в сезонах-2012/13 и 2014/15. "Олмиссум" попал в топ-16 в четвертый раз за пять сезонов. "Динамо" же впервые участвует в элитном раунде.

Стоит добавить, что на этой стадии Казахстан также представляет "Семей", оформивший ранее первую и крупную победу, подробности - тут.