Главная сенсация Казахстана оформила разгром в футзальной Лиге чемпионов

Футзальный клуб "Семей" одержал первую победу в рамках группового этапа элитного раунда Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Случилось это во втором матче с польским "Рекордом" - 5:0. Покер оформил Дедезиньо (6-я минута, 14-я, 34-я, 39-я), а также отличился Габриэль (20-я).

Матчи квартета D проходят в Пальма-де-Мальорке. В первой игре казахстанский клуб со счетом 1:4 уступил испанской "Пальме".

Следующую игру "Семей" проведет против словацкой команды "Лученец" 30 ноября.

Победители групп элитного раунда выйдут в финальную часть ("Финал четырех"), которая пройдет 1/2 и 3/4 мая.

"Семей" впервые играет на европейской арене.

Отметим, что в предыдущем сезоне семейчане сенсационно выиграли чемпионат Казахстана, прервав многолетнюю гегемонию "Кайрата" из Алматы.