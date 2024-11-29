В 18 лет четырежды стал чемпионом Азии и нокаутировал Рамзана Кадырова. Кто такой Торехан Сабырхан?

Торехан Сабырхан - имя, которое стремительно набирает вес в казахстанском боксе. Изначально его знали как младшего брата Махмуда Сабырхана, чемпиона мира 2023 года в весовой категории до 54 кг, которого за технику и изящество на ринге прозвали "Казахским Ломаченко". Но сегодня Торехан уверенно прокладывает собственный путь в спорте, уже превзойдя брата по количеству титулов. Сегодня Vesti.kz подробно расскажут о достижениях восходящей звезды.

Бокс в Казахстане давно вышел за рамки обычного спорта, превратившись в символ национальной гордости. Казахстанские атлеты стабильно подтверждают свое мастерство на мировой арене, укрепляя престиж страны.

Смена поколений неизбежна, но с каждым новым витком на горизонте появляются молодые звезды, готовые продолжить славную традицию. Одной из самых ярких надежд нового поколения стал Торехан Сабырхан. Его впечатляющие успехи внушают уверенность в том, что впереди казахстанский бокс ждут еще более громкие триумфы на международной сцене.

В свои 18 лет он вошел в историю как первый боксер, четырежды ставший чемпионом Азии среди юниоров и молодежи. На последнем молодежном чемпионате Азии он уверенно победил узбекистанца Мухаммедазизбека Исмоилова, дважды отправив его в нокдаун в третьем раунде.

На мировом первенстве в Будве (Черногория) Торехан вновь подтвердил свой высокий уровень, завоевав золото в категории до 67 кг, победив кубинца Давида Мануэля Эспиносу Сантойю.

По итогам турнира Сабырхан был признан лучшим боксером соревнований, а сборная Казахстана получила звание лучшей команды.

"Среди молодежи я не проиграл ни одного боя, и хочу сохранить эту серию и в основной сборной".

Этот чемпионат мира стал для Сабырхана последним в молодежной категории. Уже со следующего турнира он начнет выступления среди взрослых. В интервью для прессы Казахстанской федерации бокса Торехан выразил уверенность, что продолжит побеждать и на новом уровне:

Единственная вершина, которая пока еще не покорилась Торехану — это взрослый уровень. Однако с таким потенциалом его триумфы, без сомнения, не за горами.

К сожалению, из-за возрастных ограничений Торехан Сабырхан не смог принять участие в отборочном турнире к Олимпиаде-2024 в Париже. Несмотря на поддержку тренерского штаба и приглашение на мини-турнир в Астане, Международный олимпийский комитет (МОК) не дал разрешения. Как отметил его наставник Илияс Оралбеков:

По правилам, в Олимпийских играх могут участвовать боксеры, которым на 1 января исполнилось 19 лет. Торехану же пока еще 18.

Интересно, что на любительском уровне Сабырхан проиграл лишь однажды. Это произошло на турнире в Баку, посвященном памяти Аббаса Агаларова.

По слухам, казахстанскую команду просили уступить золото сыну организатора турнира. Сабырхан дошел до финала, но, проиграв два раунда, снялся с боя, отказавшись участвовать в несправедливом судействе.

Один из неожиданных фактов в его биографии: среди соперников, которых Торехан Сабырхан отправил в нокаут, значится самый настоящий Рамзан Кадыров. Однако речь не о главе Чеченской Республики, а о его полном тезке - боксере из Кыргызстана.

Этот бой действительно состоялся и завершился победой казахстанца техническим нокаутом.

Теперь в его послужном списке есть поединок с "Рамзаном Кадыровым", что, конечно, вызывает интерес у публики и остается забавным фактом.

Несмотря на спортивный талант, который, по всей видимости, заложен в генах семьи Сабырхан, Торехан сумел выйти из тени своего старшего брата.

Вместо сравнений с Махмудом он получил собственное прозвище - "Мейвезер". Эту кличку ему дали за стиль, напоминающий манеру легендарного американца Флойда Мейвезера-младшего: стремительные атаки, молниеносные удары и безупречная точность.

Сам Торехан не скрывает, что вдохновляется Мейвезером. Более того, после своей победы на чемпионате мира он признался, что специально праздновал ее, подражая своему кумиру.

18-летний Мейвезер из Казахстана: уникальный боксер, желающий покорить мир

С таким ярким началом карьеры Сабырхан уже сейчас закладывает фундамент для того, чтобы вписать свое имя в историю бокса. Его путь только начинается, и нет сомнений, что впереди нас ждут захватывающие бои, громкие победы и моменты, которые навсегда останутся в памяти поклонников этого великого спорта.