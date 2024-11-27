18-летний Мейвезер из Казахстана: уникальный боксер, желающий покорить мир

Победитель молодежного чемпионата мира Торехан Сабырхан в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о конкуренции с братом Махмудом Сабырханом, а также назвал имя боксера, с кем сравнивает свой стиль в ринге.

На молодежном чемпионате мира в черногорской Будве Торехан Сабырхан выиграл золото в весовой категории до 67 килограммов, победив в финале кубинца Давида Эспиносу Сантойю. Позже казахстанца признали лучшим боксером мирового первенства.

- Стал чемпионом мира, а также забрал номинацию лучшему боксеру турнира. Еще перед турниром говорили тренеры, что мы должны не только стать первыми, но и казахский боксер должен забрать приз лучшему боксеру.

Что касается моего брата Махмуда, то у него серьезные достижения. Да, в молодежном боксе я тоже в лидерах, но среди взрослых я еще не догнал его. Махмуд сначала взял серебро на чемпионате мира в Сербии, а затем забрал золото в Ташкенте. Рассчитываю, что смогу тоже пройти по этому пути.

- У вас одна школа бокса...

- Да, одна. В социальных сетях мы подсматриваем за известными боксерами. Брат работает в стиле Василия Ломаченко, а я, после консультации с Махмудом, решил боксировать как Флойд Мейвезер. Что-то подсматривали у Серика Сапиева и Геннадия Головкина. Думаю, мы и дальше будем расти.

- Сам кайфуешь от того, что делаешь?

- Да. (улыбается)

- Какие планы?

- В 2025 году будет чемпионат мира среди взрослых. Рассчитываю, что смогу побороться и выиграть там золотую медаль.

- Узнаваемость выросла? Одно дело, когда ты боксер молодежной сборной, и другое - ты звезда.

- Ну не знаю... С нами знакомятся через социальные сети, когда видят наше выступление. Кажется, что в период побед Махмуда такого не было, но я думаю, что все будет хорошо.

Отметим, что у Торехана Сабырхана есть уникальное достижение: является первым в истории четырехкратным чемпионом Азии по боксу среди юниоров и молодежи.

Оралбай рассказал, как побить Джалолова

Добавим, что ранее тренерский штаб мужской сборной Казахстана по боксу объявил состав на чемпионат Азии: континентальный турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря в таиландском Чиангмае.

Параллельно были названы участницы и в женском турнире, а у Казахстана появился неожиданный конкурент в борьбе за медали.

Одной из звезд турнира может стать Айбек Оралбай: 24-летний боксер объяснил смену весовой категории, а также высказался о противостоянии с Баходиром Джалоловым из Узбекистана.

Объявила свою заявку и сборная Узбекистана, а главный тренер сборной Казахстана Кайрат Сатжанов раскрыл детали тренировочного процесса перед чемпионатом Азии.

Объявлен звездный состав Казахстана на чемпионат Азии по боксу