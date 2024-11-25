У Казахстана появился новый конкурент в боксе: историческое событие на ЧА

Сборная Украины по боксу примет участие на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), который пройдет с 28 ноября по 12 декабря, сообщают Vesti.kz.

Команду этой страны в мужской и женской сетке в общей сложности представят 25 человек.

Главная звезда сборной Украины и олимпийский чемпион Александр Хижняк (до 80 кг) пропустит континентальное первенство, зато, в Таиланде выступит другой участник Олимпиады от Украины чемпион Европы Айдер Абдураимов (до 60 кг) и Дмитрий Ловчинский (свыше 92 килограммов), который также, был представлен на играх в Париже.

Также, Украину представят Иван Сапун (80 кг), Богдан Толмачев (92 кг) призер чемпионата Европы среди юношей до 22 лет Андрей Ефимович (48 кг), чемпион Европы среди юниоров Даниил Дрыжак (63,5 кг).

В женской сетке среди прочих в составе команды Украины выделяются серебряная медалистка молодежного чемпионата мира Татьяна Довгаль (до 60 кг), бывшая чемпионка мира Мария Бова (до 66 кг), обладательница бронзы чемпионата мира Анастасия Черноколенко (до 70 кг) и чемпионка Европы Мария Ловчинская (+81 кг).

Напомним, для сборной Украины это историческое событие. До этого, команда выступила на юношеском чемпионате Азии в Аль-Айне (ОАЭ).

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Добавим, сборная Казахстана также выступит в Таиланде в женской и мужской сетке. Мужская команда будет представлена в 13 весовых категориях.

В соревнованиях у женщин Казахстан будет представлен в 12 весовых категориях.

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