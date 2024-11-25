"Бешикташ" Зайнутдинова решил судьбу главного тренера

Стамбульский "Бешикташ" в матче 13 тура Турецкой Суперлиги уступил на своем поле "Гезтепе" со счетом 2:4, сообщают Vesti.kz.

Примечательно, что к девятой минуте стамбульцы вели со счетом 2:0, но пропустили четыре гола. Таким образом, отставание "Бешикташа", идущего на шестом месте от лидирующего "Галатасарая" составляет 13 очков.

По информации портала Fanatik.com.tr это стало причиной недовольства руководства "орлов" и привело к дополнительной критике в адрес главного тренера Джованни ван Бронкхорста.

Издание пишет, что нидерландский специалист может быть отправлен в отставку.

Отметим, что главным тренером "Гезтепе" является экс-наставник "Астаны" и сборной Казахстана Станимир Стойлов. Сообщается, болгарский специалист стал первым иностранным тренером в истории "Гезтепе", победившим "Бешикташ".

Добавим, что выступающий в составе "Бешикташа" полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в этом сезоне, принял участие лишь в двух играх команды в Турецкой Суперлиге.