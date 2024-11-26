"Казахский король нокаутов" получит чемпионский бой? Известны условия

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (18-0, 13 КО) по прозвищу "Казахский король нокаутов" может оказаться в шаге от чемпионского титула по версии WBA, передает Vesti.kz.

По информации источника, Заурбек проведет бой-иллюминатор за титул "временного" чемпиона WBA. Это произойдет в случае, если действующий чемпион организации американец Ламонт Роуч (25-1-1, 10 КО) не захочет продолжать карьеру в легком весе, где ему предстоит бой с соотечественником Джервонитой Дэвисом (3-0, 28 КО) за титул в новом дивизионе.

В этом случае Роучу придется защищать свой пояс в поединке с нынешним "временным чемпионом из России Альбертом Батыргазиевым (11-0, 8 КО), а за место следующего претендента поборются, идущий третий в рейтинге Заурбек и второй номер списка россиянин Эльнур Самедов (19-1, 8 КО).

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Напомним, что следующий бой казахстанец проведет 7 декабря в ирландском городе Уотерфорд против поляка Дамиана Вржесински (28-2-3).

Заурбек не знает поражений и идет на серии 18 побед, в 13 случаях он выиграл досрочно. Султан последний бой провел в июне в Болтоне (Великобритания), финишировав в первом раунде аргентинца Романа Рубена Рейносо (22-5-2, 10 КО).