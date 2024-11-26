Черчесов рассказал о шутке с Гвардиолой после фиаско в сборной Казахстана

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов рассказал о шутке в его сторону на фоне неудачной серии сборной Казахстана в Лиге наций и худшей серии поражений испанского специалиста "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, передает Vesti.kz.

Напомним, английский "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы недавно потерпел пятое подряд поражение во всех турнирах. Сборная Казахстана же под руководством Станислава Черчесова, также проиграла пять матчей подряд в Лиге наций с разницей мячей 0-15.

"Вчера мне один присылает, что Гвардиола пять игр подряд проиграл. Он говорит: "По твоим стопам пошел, видимо, способный малый", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

Отметим что Черчесов пришел в команду этим летом, сменив Магомеда Адиева. Под его руководством сборная Казахстана вылетела в дивизион С, проиграв пять матчей и лишь раз сыграв вничью.

Названо новое место работы Черчесова после сборной Казахстана

